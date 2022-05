x x

SARONNO – Controlli sulla velocità dei veicoli in arrivo nel territorio comunale della città degli amaretti. Il comando di piazza Repubblica, infatti, si è mobilitato nelle ultime ore per riprendere i controlli contro gli eccessi di velocità realizzati con il telelaser.

Il dispositivo non veniva utilizzato da prima del covid e così, per garantirne l’efficienza è stata predisposta la revisione in modo che non ci siano poi problemi con i verbali per chi corre troppo. Difficile dire quando partiranno esattamente i controlli visto che è necessario che si concluda questa fase di preparazione.

Un input, quello di effettuare controlli sulla velocità di percorrenza delle auto, arrivato dall’Amministrazione e in particolare dall’assessore alla Mobilità Franco Casali che li ha pensati come modo per prevenire gli incidenti.

In passato il telelaser è stato utilizzato, per questo tipo di accertamenti, in via Varese, in via Bergamo e in via Novara.

