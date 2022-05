x x

SARONNO – “Siamo lieti di annunciare la gradita partecipazione dI Mauro Rotondi, consigliere comunale saronnese del Partito Democratico, all’evento di giovedì 19 maggio, in cui saranno presentati i temi e i quesiti referendari del prossimo 12 giugno”.

Inizia così la nota della Lega di Saronno che prosegue: “Rotondi si aggiunge a Monica Alberti e al parlamentare Stefano Candiani, per contribuire con la sua autorevolezza professionale ai temi in discussione. Rinnoviamo l’invito ai saronnesi a venire all’auditorium della scuola Aldo Moro giovedì 19 maggio alle 21.15 per assistere e partecipare attivamente a questa serata informativa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn