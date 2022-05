x x

SARONNO – “Prosegue il percorso di partecipazione avviato dall’Amministrazione saronnese con l’obiettivo di confrontarsi e dialogare con i cittadini”.

Così l’Amministrazione comunale spiega l’iniziativa in programma nel fine settimana nell’ambito degli incontri pubblici.

“Con questo spirito di scambio, sabato 21 maggi, alle 10, il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori della Giunta vi aspettano in piazza De Gasperi, per parlare della riqualificazione della piazzetta stessa e dell’area circostante, per illustrare i lavori in programma, anticipare qualche ipotesi di aione ulteriore e, soprattutto, ascoltare le idee e le proposte dei residenti, dei commercianti, di chi abitualmente utilizza questi spazi”.

