SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tim in merito alla fibra a Saronno.

In merito all’articolo “Fibra, Ciceroni: serve vigilare sull’asfalto dopo i lavori” pubblicato lo scorso 13 maggio, Tim desidera fare alcune precisazioni.

Contrariamente a quanto affermato, la rete Tim è a disposizione di tutti gli operatori come previsto in materia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nell’ambito di tale quadro normativo, che garantisce la concorrenza, sono gli stessi operatori alternativi a decidere se avvalersi o meno della rete TIM per fornire connettività ai propri clienti.

Inoltre, è destituita di ogni fondamento e non rispondente al vero l’affermazione secondo la quale la rete di un concorrente risulti essere più performante a parità di tecnologia.

Per quanto riguarda i piani di copertura del territorio comunale, Tim precisa che tali interventi, di durata triennale, prevedono il cablaggio di 13.500 unità immobiliari a fine programma e che ad oggi ne sono state collegate oltre il 30%. Tali piani afferiscono ad investimenti di natura privata che non beneficiano di alcun finanziamento pubblico e vengono pianificati dalla società sulla base delle proprie esigenze operative, chiedendo preventivamente l’autorizzazione agli uffici comunali preposti.

Infine, in merito all’interruzione dei lavori nel comune di Gallarate, l’azienda desidera precisare che lo stop avvenuto lo scorso aprile era dovuto al fermo da parte di alcuni fornitori conseguenti le note congiunture internazionali del momento, criticità che sono state condivise con l’Amministrazione locale interessata e poi superate.