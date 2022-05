x x

SARONNO – Sarà il comando di polizia locale di Saronno a cercare di chiarire cosa sia esattamente accaduto in piazza Libertà stamattina, mercoledì 18 maggio prima delle 10.

Sono arrivate al comando di piazza Repubblica ma anche al numero unico delle emergenze diverse chiamate per un movimentato episodio tra corso Italia e piazza Libertà. Arrivati sul posto vigili e carabinieri hanno trovato due ragazze coinvolte in una violenta lite. Tra le due contendenti sono volati colpi tali che i presenti hanno chiamato anche il pronto intervento sanitario. Alla vista delle forze dell’ordine gli animi però si sono subito calmati. Così soccorritori della Croce Azzurra di Rovellasca hanno prestato le prime cure ad una trentenne, quella che aveva avuto la peggio, ma la giovane ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn