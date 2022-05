x x

SARONNO – Segnalazioni per il verde pubblico l’Amministrazione istituisce una mail dedicata. E’ l’annuncio che arriva dal palazzo comunale. Ecco il testo integrale della nota.

In relazione alle modifiche organizzative recentemente occorse all’interno dell’Ufficio Verde, è stata predisposta una mail unica per ricevere le segnalazioni e le richieste indirizzate all’ufficio e relative al Verde e all’Ambiente. Tale modalità di comunicazione consente di informare tempestivamente tutto il personale dell’Ufficio, incluso il consulente Agronomo e la segreteria. L’Ufficio, contattato a questo indirizzo, provvederà ad organizzare le modalità di intervento più appropriate.

[email protected]

Per tutte le segnalazioni su servizi, disservizi e problematiche riguardanti le più diverse tematiche rimane attiva l’App Municipium.

