SARONNO – Piazza Libertà, Piazza Volontari del Sangue e il giardino di Villa Gianetti si popolano di giochi e giocattoli nella prossima domenica 22 maggio per l’evento “Giocando si impara”. Ad essere coinvolti saranno i più piccoli, per un momento di gioco e socialità.

Proprio nel centro della città, alle 15, i bambini potranno divertirsi stando insieme e imparando qualcosa di nuovo, con giochi sonori, animazioni, puzzle e costruzioni.



L’evento era programmato per l’8 maggio scorso con caccia al tesoro e scacchi giganti, ma l’incessante pioggia aveva impedito lo svolgersi di una divertente giornata per i più piccoli.

(in foto: piazza Libertà a Saronno, dove si terrà la manifestazione “Giocando s’impara” la prossima domenica 22 maggio)

