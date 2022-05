x x

SARONNO / GERENZANO – Tempo incerto, possibilità di pioggia anche nel pomeriggio: alcuni degli eventi che si sarebbero dovuti tenere in zona sono stati rinviati. E’ il caso di “Giocando s’impara”, appuntamento per i bambini con – tra l’altro – caccia al tesoro e scaccihi giganti, che si sarebbe dovuto sviluppare nel pomeriggio odierno a Saronno fra piazza Libertà, piazza Volontari del sangue ed i giardini di Villa Gianetti in via Roma, e che è stato rimandato al 22 maggio.

Annullato causa maltempo anche “Fatti mandare della mamma” che in piazza De Gasperi di Gerenzano, sempre nel pomeriggio odierno, avrebbe dovuto proporre esibizioni di braccio di ferro, giochi per i bambini, angolo ristorativo-gastronomico, musica ed altro ancora, organizzato dal rione Giò da Val.

Le previsioni meteo – Per il pomeriggio di oggi è prevista la possibilità di pioggia anche intensa con fenomeni in attenuazione in serata, e niente pioggia durante la notte. Domani, lunedì, soleggiato o poco nuvolo. Temperature massime di poco superiori ai 20 gradi, minima notturna oggi e domani attorno ai 12 gradi. Poi tempo sostanzialmnente soleggiato e possibilità, mercoledì, di raggiungere i 27 gradi.

