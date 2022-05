x x

BOLLATE – Il derby della Varesina è del Mkf Bollate, al termine di due gare equilibrata, sopratutto l’interminabile seconda partita, durata oltre due ore e mezza e nelle quali le bollatesi si impongono al “supplementare”. Il tutto nell’ambito della terza giornata di Interigirone di A1.

Bollate vince l’incontro d’apertura pomeridiano con due punti alla prima e due punti alla sesta ripresa mentre Caronno ne trova soltanto uno, proprio alla settima ripresa; troppo tardi per provare a dare un esito diverso a questo match.

In gara 2 al primo inning Yurubi Alicart tocca Veronika Petkova alla prima ripresa e vola in seconda base, e viene quindi portata a casa dalla valida di una compagna. Si prosegue quindi sui binari di assoluto equilibrio con punticino bollatese alla quarta ripresa per il momentaneo 1-1. Si va all’extra inning ed un errore difensivo della Rhea consente alle padrone di casa, dopo bunt di Bigatton, di vincere l’incontro. Bellissimo il confronto a distanza fra la pitcher caronnese Yilian Tornes (8 strike out all’attivo) e quella locale, Veronika Petkova (13 strike out).

Il Saronno ha invece vinto entrambi gli incontri casalinghi odierni contro Old Parma.

Mkf Bollate-Rheavendors Caronno 4-1, 2-1

(foto: alcuni momenti del match)

