Pubbliservice Old Parma – Macerata

Bella affermazione (la prima stagionale) nella prima delle due partite per il Macerata la cui strada si spiana grazie a un fuoricampo da 3 punti al terzo inning di Gioia Tittarelli che porta a casa Ilaria Colepio Filoteo ed Emma Fagioli, entrambe in base con 4 ball. Un inning, il terzo, in cui Macerata spreca anche un triplo di Alicia Marie Peters. Macerata va sul 5-0 al quarto quando la lanciatrice partente di Parma, Lucrezia Moretti, senza essere particolarmente aiutata dalla difesa (che commette anche un errore), subisce due punti dopo il doppio di Regan Patricia Dias. Al sesto il cliché è lo stesso: doppio di Dias ed errore della difesa emiliana, per il 6-0. Il finale 8-0 matura nel settimo con una volata di sacrificio di Giorgia Cacciamani e una palla mancata dal catcher parmigiano.

Sono serviti un extra-inning e una presa fantastica all’esterno destro di Chiara Giudice per portare a casa la doppietta da parte del Macerata. La formazione marchigiana, in gara 2, non è stata in grado di dominare come nel primo match. È stato un continuo soprasso e contro sorpasso, fino alla fine. Con un fuoricampo da 3 al settimo di Ilaria Colepio Filoteo, che sembrava aver dato la vittoria alla squadra ospite. Ma Parma non ha mai mollato e proprio al settimo ha avuto la forza di pareggiare, segnando ben 4 punti: decisivi i doppi di Elena Slawitz e Chiara Mengoli. Nel primo inning supplementare (dunque con corridore in seconda) è stato un triplo di Alicia Marie Peters a portare a casa la vittoria per Macerata perché, al cambio campo, Macerata può rimandare in pedana Luana Luconi che, dopo la vittoria del pomeriggio, ottiene la salvezza.

Mkf Bollate – Italposa Forlì

Trionfa l’Mkf Bollate nella super sfida contro l’Italposa Forlì. La formazione di Eduardo Arocha si aggiudica infatti entrambe le gare sbloccandole entrambe nelle prime frazioni per poi mantenere il vantaggio sino alla fine.

In gara 1 è il doppio di Mikiko Eguchi in apertura di primo attacco a fare la differenza: in quell’attacco Bollate produce due punti con la rimbalzante di Elisa Cecchetti e il punto segnato da Giulia Longhi su lancio pazzo di Cacciamani. In pedana per Bollate, Laura Bigatton (per lei 7 K in sei riprese) è abile ad effettuare due serie da sei eliminazioni consecutive per tenere a distanza Forlì. Le padrone di casa segnano il 3-0 con il singolo di Longhi che porta a casa Princic, mentre Forlì prova un ultimo assalto nelle ultime due frazioni: Marta Gasparotto apre il sesto attacco con un fuoricampo, mentre con due out Cacciamani (nel sesto) e Milano (nel settimo) battono dei singoli che danno speranze alle romagnole, ma Bigatton è abile a chiudere la porta in entrambe le situazioni e Bollate si aggiudica la prima partita con il punteggio di 3-1.

In gara 2 ancora una volta Bollate parte forte segnando due punti, questa volta con gli RBI di Elisa Cecchetti (doppio) e Laura Bigatton (singolo) contro Kelly Barnhill. Il duello in pedana tra la lanciatrice statunitense e Alice Nicolini scorre poi via velocemente fino al quinto inning, senza che nessun corridore riesca ad andare in posizione punto. Nella quinta frazione Bollate prende il largo, ancora una volta grazie alla parte alta del suo lineup: Longhi (singolo), Cecchetti (doppio) e Slaba (singolo) nel giro di pochi istanti portano il match sul 5-0. Sembra pressoché finita, ma un errore difensivo di Bollate porta due corridori in base per Forlì e Noemi Giacometti è fredda nel colpire il suo terzo fuoricampo stagionale. Bollate sembra subire il colpo, ma Nicolini è rapida a riprendersi e chiudere la ripresa senza ulteriori danni, prima di consegnare a Greta Cecchetti la palla della salvezza, con Bollate che vince 5-3.

Risultati

Sabato 6 aprile

Pubbliservice Old Parma – Macerata 0-8; 8-9 (8°)

Mkf Bollate – Italposa Forlì 3-1; 5-3

Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro 3-2; 0-1

Programma

Domenica 7 aprile

Ore 12.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Thunders

Riposa: Rheavendors Caronno

Classifica

Mkf Bollate (4 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (1-0, 1.000); Inox Team Saronno (3-1, .750); Italposa Forlì, Macerata (2-2, .500); Mia Office Blue Girls Pianoro (1-1, .500); Bertazzoni Collecchio (0-1, .000); Thunders (0-2, .000); Pubbliservice Old Parma (0-4, .000)

(foto: Mkf Bollate e Italposa Forlì, Caterina Binetti scivola in seconda e Marta Gasparotto non riesce nel tag; credit: EzR Nadoc)