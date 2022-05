Calcio, allenatore da serie D per il Fbc Saronno

SARONNO – Sarà Danilo Tricarico il nuovo allenatore del Fbc Saronno: tecnico con alle spalle esperienze importanti in serie D, dalla Tritium al Busto 81, ha accettato di scendere in Promozione sposando il progetto del direttore sportivo Marco Proserpio, visto che l’obiettivo della prossima stagione sarà quello di centrare il passaggio di categoria.

Nella giornata di domani dovrebbe giungere la comunicazione ufficiale dell’approdo di Tricarico al club biancoceleste, anche se tutto con Tricarico appare ormai definito: era il tecnico al quale la nuova dirigenza saronnese aveva pensato sin dal primo momento; e la conferma del suo passaggio a Saronno è arrivata in queste ore anche dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

E intanto si rincorrono le voci sul potenziamento della rosa del Saronno per la prossima annata: facile immaginare l’arrivo nella città degli amaretti di giocatori già pronti per il salto di Eccellenza. E intanto in città cresce l’entusiasmo in vista del campionato 2022-2023.

(foto: l’allenatore Danilo Tricarico quando era stato chiamato a guidare la Tritium)

24052022