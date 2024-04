Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Passa oggi l’ultimo treno per la juniores della Caronnese, per restare nel campionato regionale di Fascia A: allo stadio di corso della Vittoria si gioca infatti oggi dalle 15 la gara di ritorno con la Valceresio Audax, match di playout. All’andata era finita 2-2 e quindi alla formazione di Caronno Pertusella (meglio posizionatosi in regular season) potrebbe bastare anche un ulteriore pari, con qualunque punteggio, per mantenere la categoria, che in sostanza è il massimo livello regionale per gli under 19.

L’altra gara di playout è Verbano-Accademia Vittuone, all’andata era finita 0-0.

(foto: la juniores della Caronnese in una fase di gioco in un precedente match: oggi la formazione di Caronno Pertusella si gioca la permanenza in categoria)

