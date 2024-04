Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio locale: oggi pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, campo neutro, va in scena la finalissima regionale del campionato juniores under 19, che è anche in derby del varesotto visto che si affrontano Solbiatese e Morazzone.

A fare il punto i dirigenti della Solbiatese: “Con il pareggio di qualche giorno fa per 2-2 in casa della Trevigliese, reti di Brazzelli e Mylnykov, la nostra juniores si è presa un posto nella finale dei playoff regionali. Sarà sfida secca al Morazzone sul sintetico di Caronno Pertusella, sabato 27 aprile alle 18. Una finale tutta varesina, dunque, che i nostri ragazzi non vogliono lasciarsi sfuggire”.

(foto di gruppo per la formazione della Solbiatese juniores, che si è qualificata per la finalissima regionale)

