SARONNO – L’Ordine degli Avvocati di Milano ha scelto e premiato il saronnese Umberto Volontè, insieme alla collega Francesca Galetti, come miglior neoabilitato per la sessione d’esami 2021 per l’accesso alla professione forense. Il giovane avvocato, infatti, ha conseguito un eccellente risultato alle prove d’esame che si sono tenute l’anno scorso, classificandosi con il punteggio più elevato.

Per celebrare il brillante risultato, l’Associazione Amici di Andrea, con l’Ordine degli Avvocati di Milano, ha organizzato una cerimonia di premiazione, che si è tenuta lo scorso giovedì 26 maggio ai Chiostri di San Barnaba. In quell’occasione, agli avvocati Volonté e Galetti sono state consegnate due borse di studio.

Sui social network (LinkedIn) il saronnese Volontè ha commentato: “E stato davvero un onore ricevere, insieme alla collega Francesca Galetti, la borsa di studio per il miglior risultato all’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2021 da parte dell’Ordine Avvocati Milano e dell’Associazione Amici di Andrea. Ringrazio tutte quelle persone che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso. In particolare, un pensiero speciale spetta ai professionisti dello Studio Miccinesi Tax Legal Corporate, che mi hanno sempre sostenuto e spronato a migliorarmi. Ai colleghi che stanno studiando per l’esame in questi giorni, va il mio grande in bocca al lupo”.

