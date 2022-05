x x

VARESE – “L’agricoltura serve a tutti, oggi più che mai.

Ricerca, innovazione e investimenti, produttività. Questi i temi al centro della 75esima assemblea di Confagricoltura Varese, con il presidente provinciale Giacomo Brusa, il past president Gervasini, il presidente regionale Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti, il vice presidente nazionale Matteo Lasagna, e il presidente Confagricoltura Liguria Luca De Michelis”. È la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda di Italia viva a riferire dell’appuntamento dello scorso fine settimana.

Un sentito grazie anche al direttore Giuliano Bossi e a tutti gli associati per il proficuo e franco confronto di questi anni, fattore imprescindibile per svolgere appieno il mio mandato parlamentare come capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Molti i risultati raggiunti insieme con proposte di legge ed emendamenti, ma soprattutto sono ancora tante le battaglie da portare avanti in questo momento storico. L’agricoltura è chiamata settore primario non soltanto perché è il primo anello della filiera produttiva, ma soprattutto per la sua valenza strategica anche dal punto di vista della tenuta sociale. Agricoltura, energia, trasporti ed investimenti infrastrutturali, sono la chiave di sviluppo di un Paese.

Oggi è chiaro a tutti, ora però serve il coraggio di scelte non più prorogabili e al riparo da dannosi populismi.

30052022