BUSTO ARSIZIO – Traffico difficoltoso questa mattina sull’autostrada A8 per un incidente avvenuto all’altezza di Busto Arsizio. Il sinistro si è verificato alle 9 in direzione di Milano. Per cause in corso di accertamento due autovetture, un furgone e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati disagi per la circolazione.

Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale, due ambulanze e l’automedica, ad avere bisogno di cure mediche una donna di 42 anni ed un uomo di 55 anni, i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Busto Arsizio e Legnano con contusioni varie ma non sono apparsi in pericolo di vita.

(foto: una immagine del grave incidente avvenuto stamane in autostrada A8)

30052022