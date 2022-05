x x

SARONNO – Con alcune foto condivise su Facebook l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli fa il punto, anche visivamente, sugli interventi in corso in città.

Stamattina l’esponente della giunta ha condiviso alcuni scatti per mostrare l’epilogo dei lavori nella zona di via Piave spiegando: “In via Quasimodo sono finiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi della via, compresa la messa in sicurezza di alcune situazioni critiche nei tratti limitrofi”.

Qualche giorno fa invece l’intervento di via Vecchia per Ceriano con Pozzoli che ha chiarito ai saronnesi di aver risposto alle loro segnalazioni: “Sono i chiusini di via Vecchia per Ceriano, quelli che con il passare del tempo erano diventati fonte di rumore piuttosto fastidioso, specialmente con l’arrivo della bella stagione quando tutti amiamo lasciare le finestre aperte. A seguito delle vostre segnalazioni sono stati ripristinati questi e altri chiusini rumorosi, ma anche caditoie e griglie danneggiate”.

(foto condivise dall’assessore sui social)

