Limbiate: i giardini scolastici si fanno belli per l’estate

LIMBIATE – “Per garantire ai nostri ragazzi una fine dell’anno all’area aperta il più confortevole possibile, il Comune di Limbiate ha messo in campo diversi interventi volti a migliorare le condizioni dei giardini delle scuole”: ad annunciarlo l’Amministrazione comunale.

Taglio dell’erba e raid anti-zanzare

In primo luogo è in corso il secondo giro di taglio dell’erba ed è già stato programmato un intervento di disinfestazione da zanzare, diviso in due fasi: la prima, un intervento larvicida che sarà eseguito in questi giorni e la seconda, un intervento adulticida che sarà effettuato venerdì 3 giugno, approfittando della chiusura delle scuole. Tutto in ordine, dunque, per accogliere al meglio i giorni di festa di fine anno tanto attesi dagli studenti. “Il Comune di Limbiate augura a tutti di passare al meglio questi momenti in compagnia di compagni, insegnanti e famiglie!” si legge in una nota dell’ente locale.

(foto: un giardino scolastico a Limbiate)

30052022