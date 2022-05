x x

COGLIATE – Venerdì 27 maggio si è svolta la prima edizione di Hero Day, alla presenza di più di 500 bambini, oltre agli accompagnatori al campo sportivo comunale di Cogliate.

Un evento organizzato dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento delle scuole del territorio (scuola dell’infanzia S.Bernardo, Regina Elena e Loris Malaguzzi oltre a tutta la scuola primaria C. Battisti).

Hanno risposto con entusiasmo e grande partecipazione tutte le associazioni e le forze dell’ordine coinvolte: Cri alte Groane, i vigili del Fuoco di Lazzate, i nuclei di protezione civile Sei di Misinto e Campo volo di Cogliate, polizia stradale di Arcore, tenenza dei carabinieri di Cesano Maderno con il supporto dei Ris e dell’unità cinofila di Casatenovo, guardia di finanza che ha sorpreso tutti con un sorvolo di saluto in elicottero, il centro cinofilo Alpino Lupo Maestro e il gruppo volontari di Cogliate che ha gentilmente offerto acqua a tutti i partecipanti ed ha scortato le scuole dell’infanzia durante il tragitto a piedi.

Dal comune arriva anche “un ringraziamento doveroso alla ditta Piersigilli trasporti di Ceriano Laghetto che ha messo a disposizione un pullman per permettere ai più piccoli di raggiungere il campo sportivo”.

Una mattinata intensa, nella quale i ragazzi hanno potuto provare l’ebbrezza di spegnere un finto incendio, di salire sulle moto e sulle auto delle forze di polizia con la continua e simpatica richiesta di accendere le sirene. Oltre a questo i reparti speciali dell’arma dei carabinieri hanno permesso ai ragazzi di vedere da vicino le unità cinofile in azione e le unità investigative all’opera nel rilevare impronte. La Croce Rossa ha spiegato come chiamare il 112 e la protezione civile cosa succede quando scatta un’emergenza.

“E’ stata una mattina particolarmente emozionante tanto per i bambini quanto per gli operatori. Essere letteralmente assaltati dai bambini, è coinvolgente anche per coloro che sono quotidianamente abituati ad essere in altre situazioni” dichiara il sindaco Andrea Basilico che con tutta la giunta, ha presenziato per l’intera manifestazione.

Si è concluso con grande soddisfazione da parte degli organizzatori e con entusiasmo per i piccoli Cogliatesi un evento di grande successo che ha riempito di orgoglio anche i tanti operatori presenti.