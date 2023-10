SARONNO – Una bacchettata all’assenza “quasi totale” dell’opposizione alla commissione Salute dello scorso 24 ottobre è stato il fulcro l’intervento del sindaco Augusto Airoldi sull’ospedale di Saronno per il consueto appuntamento mensile a Radiorizzonti.

“La situazione del presidio di Saronno è in miglioramento l’Asst Valle Olona sta facendo delle scelte per adeguare le risposte della struttura alle esigenze dei cittadini. In questo filone rientrano gli investimenti sul fronte della cura delle malattie rare che in questo momento non viene offerta da nessun ospedale del comprensorio. Anche la situazione del personale sta migliorando come abbiamo riscontrato nell’ultima commissione salute che si è tenuta lo scorso 24 ottobre con la presenza di massimi vertici dell’Asst Valle Olona e dei responsabili regionali”.

E da qui parte la bacchettata: “Devo sottolineare l’assenza quasi totale delle minoranze – rimarca Airoldi – si fa i paladini dell’ospedale si sollecita la presidente a convocare la commissione ma poi non ci si presenta neppure. Vengono dubbi visto che alla commissioni c’era solo un delegato della Lega”. E rincara: “Regione Lombardia e Asst Valle Olona hanno risposto con i massimi responsabili e a Saronno non ci resta che prendere atto delle scelte della minoranza”.

E sui contenuti della commissione? Il sindaco ha spiegato come “siano stati ribaditi i dati forniti ai sindaci qualche settimana fa che dimostrano come si sia davanti davanti ad una svolta per l’ospedale a partire dal fatto che la riduzione dei medici si sia fermata”.

“Ricordo che negli ultimi 8 mesi ci sono state 45 assunzioni e diversi bandi per primari tra cui quello di anestesia (qualcuno diceva che il reparto sarebbe stato chiuso ma non è evidentemente così”.

E conclude: “Dire che il presidio rischia la chiusura è falso: siamo soddisfatti dei cambiamenti e dei risultati ottenuti come lo erano i sindaci del comprensorio durante l’ultimo incontro”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione