VARESOTTO – Il maltempo ha risparmiato Saronno dove il cielo era diventato nero attorno alle 16, ma è caduta qualche goccia solo nel vicino comasco. Situazione ben diversa nell’alto varesotto. Le squadre di vigili del fuoco e di volontari di protezione civile stanno invece operando per cercati di raggiungere la frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio dove sono bloccate un centinaio di persone. Sono diversi gli alberi caduti che interrompono la viabilità.

Nel comune di Casalzuigno, un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni e sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco. Per far fronte alle richieste sono stati richiamati in servizio diversi vigili del fuoco e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza. Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco a Casalzuigno)

05062022