BUSTO ARSIZIO – Oggi pomeriggio dalle 18 al Paladrago di Busto Arsizio gara 1 della semifinale playoff del campionato maschile di basket serie C Gold, fra i locali del Basket Busto e l’Az Robur Saronno. Spalti gremiti e 52-31 per Busto a metà gara, con saronnesi sempre ad inseguire e piuttosto staccati.

Nella seconda parte della gara i saronnesi non riescono a cambiare l’inerzia della partita, al termine del terzo quarto sono comunque lontanissimi, con i bustocchi che toccano anche il +33 e vanno agli ultimi otto minuti sul 80-47. Insomma, l’ultima parte del match non può dire granchè, con situazione ormai ampiamente compromessa per i roburini: 98-67.

Si torna in campo per gara 2 alle 21 di mercoledì per l’incontro al palazzetto dello sport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno, dove i saronnesi dovranno compiere una impresa per cercare di andare alla “bella”.

(foto archivio)

06062022