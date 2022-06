x x

SARONNO – Domenica 15 maggio a Cremona, dove si è disputato il campionato regionale di nuoto Fisdir per atleti con disabilità intellettiva relazionale, Noemi Giudici ha conquistato il titolo di campionessa regionale nei 200 farfalla, medaglia d’argento nei 50 farfalla e doppia medaglia di bronzo nelle staffette.

Dal 18 al 21 maggio ha partecipato con la selezione nazionale di Aero Gravity Disability Project alla prima competizione internazionale di Indoor Skydiving dedicata ad atleti con disabilità alla galleria del vento verticale di iFLY AIX-Marseille – Francia.

La squadra azzurra capitanata da Andrea Pacini, responsabile del progetto Aerogravity Disability Project e unico paracadutista paraplegico italiano, ha conquistato con Marco Pisani il gradino più alto del podio, seguito dal terzo posto di Emanuele Valenza ed il quarto di Veronica Raineri, premiata come miglior atleta femminile.

Noemi, affetta da sindrome di down, è stata la prima competitrice a dimostrare le grandi potenzialità di questa disciplina, rivolta anche alle disabilità non motorie, con una prestazione che ha impressionato i giudici di gara, facendo ben sperare per un allargamento delle disabilità che andranno a competere nelle future edizioni.