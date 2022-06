x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente lungo l’ex statale Varesina, due giovani sono finiti all’ospedale: l’incidente si è verificato nella nottata fra sabato e domenica quando, alle 4.30, Areu – che coordina gli interventi sanitari del 118 in Lombardia – ha fatto accorrere i mezzi di soccorso a Caronno Pertusella dove era segnalato il ribaltamento di una autovettura, nel tratto che prende il nome di via Bergamo, nei pressi della Riva acciaio.

Sono arrivati i vigili del fuoco con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, le ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella, e l’auto-infermieristica. Due i giovani che hanno avuto bisogno di cure mediche: un ragazzo di 18 anni ed uno di 19 anni, sono stati trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni comunque non preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

