Argento e bronzo, tripletta di Noemi ai campionati di nuoto Fisdir

SARONNO – Si è svolto a Pesaro dal 11 al 12 settembre il campionato italiano assoluto di nuoto Fisdir per atleti parolimpici portatori di disabilità intellettiva relazionale. Al campionato ha partecipato la saronnese Noemi Giudici, che è tesserata per l’Ice club Como – che ha conquistato con il secondo miglior tempo assoluto la medaglia d’argento nei 100 e 200 farfalla. Un meritato terzo posto “medaglia di bronzo “ nella staffetta 4×100 mista/mista e un quarto posto nei 400 stile libero.

Per Noemi, dunque, molte soddisfazioni da questa trasferta in centro Italia, nella quale si sono confrontati i migliori atleti ed atlete a livello nazionale. Per quanto riguarda l’Italia, gli “assoluti” sono l’eventi più importante, che può spianare la strada anche verso ulteriori manifestazioni e traguardi in ambito internazionale. Il nuoto Fisdir non si ferma e non mancheranno gli eventi anche nella zona.

(foto: l’atleta saronnese Noemi Giudici, tesserata per l’Ice club Como. A Pesaro ha ottenuto ben tre medaglie)

15092021