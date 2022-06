x x

SARONNO – Sospesa ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria fra Saronno e Tradate, e intanto sono intervenuti i vigili del fuoco: per qualcuno il percorso verso casa si è fatto molto lungo.

“Sono iniziati nei giorni scorsi lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza in piazza De Gasperi“: lo si legge in una del Comune di Saronno.

A Saronno arriva il car sharing elettrico condominiale, grazie al progetto Aler e Fnm.

E’ stato stappato il primo barile di birra della Misinto beer fest, che torna quest’anno nella sua formula originaria dopo le fasi dell’emergenza coronavirus. Quest’anno dunque la festa, amatissima non solo dai misintesi ma da tutti gli abitanti del circondario, ci sarà nella sua formula originaria, dal 7 al 17 luglio, con la band bavarese in mezzo al tendone, con i piatti tipici della Baviera, con canti e balli, e con la possibilità di degustare diversi tipi di birre.

10062022