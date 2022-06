x x

GERENZANO – L’Associazione italiana maestri di scherma, in collaborazione con il Comitato regionale Fis Lombardia, organizza due appuntamenti di formazione sulla sciabola rivolti a tutti i tecnici e aspiranti tecnici tesserati alla Federazione italiana scherma, nelle date di sabato 11 e domenica 12 a Gerenzano e domenica 19 giugno a Varese. Lo stage sarà tenuto dal maestro Giovanni Sirovich, già commissario tecnico della Nazionale italiana di sciabola.

A Gerenzano lo stage è fissato al palazzetto dello sport di via Inglesina; mentre a Varese alla palestra del Club scherma di via Rainoldi 7.

Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla segreteria Aims, compilando il modulo on-line https://forms.gle/CCtv1wY3iXwi4zhB7

(foto da Federscherma: il maestro Giovanni Sirovich)

