x x

SARONNO – “Sono iniziati nei giorni scorsi lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza in piazza De Gasperi“: lo si legge in una del Comune.

Il progetto che è in via di realizzazione è stato adeguato secondo le richieste dei residenti che erano già emerse lo scorso marzo. Al termine dei lavori, la piazza De Gasperi sarà più sicura e controllata, in attesa del restyling che potrà essere messo in atto grazie ai suggerimenti che l’Amministrazione saronnese ha recepito nel corso dell’incontro “Noi Partecipiamo” organizzato a maggio con i cittadini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: aperto il cantiere, lavori in corso nella centrale piazza De Gasperi a Saronno)

09082022