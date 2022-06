x x

Mister Checola: “D… nuovo protagonisti”

CERMENATE – La società Virtus Cermenate ufficializza la decisione di iscriversi nel campionato di serie D per la prossima stagione 2022-2023. Una scelta pensata, ragionata, studiata e alla fine presa con decisione e convinzione. Come già annunciato, la guida tecnica sarà di nuovo affidata a mister Luca Checola soprattutto a seguito dell’ottimo lavoro svolto nella stagione che sta per concludersi.

La dirigenza è già al lavoro per allestire una squadra di assoluto valore per la categoria con l’obiettivo, come nella natura della Virtus Cermenate, di fare un campionato da protagonisti. Nei prossimi giorni verranno presentati i primi acquisti.

Le prime parole di mister Checola– “D come Di nuovo protagonisti! Sono certo che sarà così, come sono convinto che il progetto Virtus continuerà ad essere vincente. Siamo una delle società più importanti della provincia di Como e punto di riferimento per tanti giovani: il nostro obiettivo è proseguire su questa strada e cercare di migliorarci sempre di più”.

(foto: mister Luca Checola a sinistra; il vice presidente Alessandro Sorze al centro; e il direttore sportivo, a destra, Mattia Iovine).

10062022