SOLARO – “A metà aprile avevamo salutato Miriam e Serena, ma in questi giorni nel parco abbiamo tre aiutanti in più, si tratta di Giacomo, Riccardo e Giulio, che vi presentiamo brevemente con questa fotografia scattata davanti alla nostra sede di Solaro alla ex Polveriera”. Così una nota del Parco Groane

È infatti ripreso il “Servizio civile universale” con tre nuovi operatori che supporteranno per un anno gli uffici del Parco. Giacomo e Riccardo seguiranno il progetto “I care, me ne curo”. Giulio si occuperà del progetto “Scuole a cielo aperto e attivatori di citizen science”. “A tutti e tre va il nostro e spero vostro caloroso benvenuto e il ringraziamento per l’impegno che metteranno in questi mesi per la causa della natura” rilevano i responsabili dell’area naturalistica.

(foto: i tre giovani ora impegnati nel servizio civile al Parco delle Groane, davanti alla ex Polveriera di Solaro, sede dell’ente)

10062022