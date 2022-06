x x

MOZZATE – La Pro Azzurra Mozzate pensa alla prossima stagione: dopo un piazzamento nelle zone alte della graduatoria di Prima categoria nell’annata da poco giunta all’epilogo, il club mozzatese ha già le idee chiare sul futuro. E’ stato scelto il nuovo direttore sportivo, Mauro Canino che prende il testimone da Matteo Ferrario, passato alla Virtus Cermenate. Mentre l’allenatore sarà Cristian Piazzi, già visto sulla panchina del Fenegrò e del Tavernola oltre che su quella della juniores regionale della Faloppiese Ronago.

La squadra, senza campo a Mozzate, si allenterà a Gorla Maggiore e disputerà gli incontri casalinghi a Locate Varesino.

