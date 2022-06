x x

ROVELLO PORRO – Scontro tra un’auto e una moto stamattina alle 8 lungo la tangenzialina che collega Saronno e Rovello Porro. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune comasco ed infatti sarà la polizia locale rovellese a chiarire dinamica e cause.

Ad essere portato all’ospedale un 25enne, il conducente della moto, finito a terra dopo l’impatto. I soccorritori gli hanno prestato le cure sul posto per poco meno di un’ora prima di trasferirlo all’ospedale di Saronno in codice giallo. Sul posto anche i carabinierie l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che si è occupata del ferito.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn