SARONNO – TURATE Cinque feriti di cui 3 in codice giallo è il primo bilancio dell’incidente avvenuto stamattina alle 9,30 lungo A9 al bivio A9-A36 Pedemontana.

Sul posto sono subito accorsi diversi mezzi di corso che si sono trovati davanti ai mezzi incidenti due vetture una Dacia Duter e un’Audi A6, un mezzo pesante ed un furgone che si è ribaltato con il carico uscito sulla strada. Il vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi mentre il personale sanitario di tre ambulanze ed un’automedica ha soccorso un 19enne, un 33enne, una 42enne, un 45enne ed una 46enne.

Lunghe code oltre tre chilometri si sono subito formate in direzione Lainate dove la carreggiata era occupata dai mezzi incidentati e da quelli di soccorso.

