x x

SARONNO – Si terranno domani, martedì 14 giugno i funerali di Luciano Cairati ex assessore che si è spento domenica sera dopo aver a lungo lottato contro la malattia. Le esequie saranno alle 15.00, preceduti alle 14.45 dal Rosario, nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo, piazza Libertà 2 a Saronno.

Chi voglia ricordarlo, potrà fare una donazione a suo nome all’associazione “Un Respiro di Speranza O.d.V.” che aiuta le famiglie ed i malati di Fibrosi Polmonare https://unrespirodisperanzalombardia.com

La notizia della scomparsa di Cairati ha lasciato un vuoto nella politica saronnese. Stamattina a ricordare la sua figura è stato il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn