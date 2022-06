x x

SARONNO – Dopo l’edizione del 2021, in cui è stato realizzato il record della manifestazione (30’29, Julius Kariba Njieri), il Running day che prenderà il via sabato 18 giugno promette ancora più … scintille. Il cast maschile è di una qualità molto elevata; le gare possono essere sempre delle incognite, ad esempio il clima non sarà dei più favorevoli, tuttavia ci sono molti elementi per credere che cadrà il record.

In campo femminile è un pochino più complicato, ma molto dipende da come si metterà la gara.

Notevole la rappresentanza africana a questa edizione, in particolare sono atleti keniani, dell’associazione Run2gether.

Vincent Kimutai Towett è il più giovane (classe 1996) e alle prime esperienze in Europa. Viene dalla contea Bomet e vive nell’omonima città, situata nella zona centrale del Kenya.

Kipkorir Birir ha già all’attivo parecchie presenze in Italia, il risultato più importante è stato un secondo posto alla Stramilano 2022. Nato nella contea Narok, alle porte del Maasai Mara, una famosa riserva faunistica con un’estensione di 320 chilometri quadrati

Dikson Simba Nyakundi, è l’atleta più quotato in base alle prestazioni sinora realizzate, tra queste la vittoria all’ultima Stramilano e domenica scorsa alla Jesolo Half Marathon. E’ di Kisii, città situata nella zona sud occidentale del paese; è sposato con Teresiah Omosa, altra forte atleta vincitrice di diverse gare italiane (Arezzo, Udine, Lodi). Una curiosità: gareggiano spesso insieme ma non sono mai riusciti a vincere entrambi la stessa gara a cui partecipavano.

Mary Wangari, oggi quarantenne, è un’atleta dal passato importante, vanta numerose vittorie in Italia, nazione che ha sempre amato al punto di … sposare un italiano. Oggi risiede in provincia di Varese.

Veniamo agli italiani.

Rene’ Cuneaz, atleta valdostano, classe 1988, sta vivendo una stagione straordinaria, ha migliorato i suoi record personali sulla distanza di 10 chilometri e in maratona (Siviglia), con 2h12’48 detiene la sesta miglior prestazione nell’anno corrente.

Giorgio Calcaterra, per molti aspetti è l’atleta più prestigioso al via di questo Running Day. Correre “solo” 10 chilometri non è il suo forte, perché specialista delle gare lunghe, infatti è stato per tre volte campione del mondo sui 100 km, (2008,2011 e 2012). Ha vinto per ben 13 volte la massacrante corsa Firenze-Faenza, meglio conosciuta come la 100 km del Passatore.

Michele Belluschi, figlio d’arte, papà Luigi è stato un mezzofondista di alto livello negli anni ’90. Gli piace gareggiare, infatti corre numerose gare, e anche piuttosto forte.

Davide Raineri, atleta che ha cominciato tardi a correre forte, ma ha ampiamente recuperato il tempo perso. Oggi, 45enne, detiene innumerevoli record nazionali nel mezzofondo e soprattutto due record mondiali di categoria: 3000 metri e miglio.

Andrea Soffientini, possiamo quasi considerarlo come un enfant du pay, dato che è di Cesate, a pochi chilometri da Saronno e si allena a Garbagnate Milanese. Tra gli italiani al via ha il miglior tempo di accredito, 29’24.

Nicole Reina, atleta di origine ucraina (oggi italiana), è stata tante volte campionessa italiana nelle specialità 2000 e 3000 metri piani e siepi, ma anche nella corsa campestre e nei 10.000 metri. Oro ai giochi del Mediterraneo nel 2018, sui 10.000 metri. Tra le atlete ha il miglior tempo di accredito (33’57).

Elisabetta Iavarone, corre a buoni livelli solo dal 2019 ed è già approdata alla maratona con un ottimo tempo, 2h39’, ad Amsterdam, risultato che le è valso il sesto tempo italiano nella graduatoria 2021 di specialità.

Elena Casarotta, classe 1998, si può decisamente considerare un’atleta in crescita, non fosse altro perché ha iniziato tardi con l’atletica leggera, infatti corre seriamente solo da due anni ed ha già ottenuto prestazioni tecnicamente molto interessanti. Sara Gandolfi, molto giovane (nata nel 2002) è un’autentica promessa nell’atletica leggera, specializzata nel mezzofondo (quindi gare in pista) è al suo esordio sulla distanza dei 10 chilometri.

