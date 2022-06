x x

SARONNO – Atteso dagli appassioni e accolto con selfie e anche qualche autografo Giorgio Calcaterra è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2022, quella delle ripartenza post pandemia, del Running day. Correre “solo” 10 chilometri non è il suo forte, perché specialista delle gare lunghe, infatti è stato per tre volte campione del mondo sui 100 km, (2008,2011 e 2012). Ha vinto per ben 13 volte la massacrante corsa Firenze-Faenza, meglio conosciuta come la 100 km del Passatore.

“Scelgo le gare più grosse in base all’importanza – ha detto l’atleta prima del via intervistato da Federico Mainard Lo Russo – ma le piccole gare le scelgo per la passione che ritrovo in chi le organizza e per il contatto con le persone che amano il mio stesso sport. Nelle maratone più grosse spesso si perde il contatto con la gente, che è un tratto estremamente positivo di ogni sport”.

Contatto umano e passione che il campione è stato lieto di trovare nelle competizioni ripartite quest’anno nel post pandemia: “Ritorno alla normalità ovviamente ben gradito, graduale sia per superare le limitazioni sia per rimettersi in causa della pandemia. Bello ritrovarsi a allenamento dopo mesi di stop forzato a condividere sorrisi e momenti con chi ha in comune la tua stessa passione”.

