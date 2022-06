x x

SARONNO – I 32 gradi registrati questa sera alle 18,30 a Saronno non hanno fermato una trentina di bimbi che indossato il pettorale hanno partecipato con energia ed entusiasmo al Running day.

Come tradizione l’evento, organizzato da Running Saronno, è partito con lo spazio dedicato ai più piccoli che si sono divertiti a percorrere la parte del percorso a loro dedicata sfidandosi tra compagni di classe e vicini di casa. A tutti l’applauso del pubblico una volta tornati in piazza Libertà dove sotto l’arco gonfiabile da cui sono partiti sono tornata accaldati da decisamente soddisfatti. Non è mancata poi una foto tutti insieme a Villa Gianetti per ricordare il bel momento di sport e condivisione.

(foto di Mainard Lo Russo)

