SARONNO – L’escamotage è stato sempre quello della truffa dell’acqua ma stavolta il sedicente tecnico si è trovato davanti un’anziana saronnese che non ha fornito gli ori e i contanti “da mettere al sicuro” durante la presunta bonifica e così senza neanche completare la farsa se n’è andato a mani vuote.

E’ il raggiro messo a segno ieri mattina prima di mezzogiorno in via Miola e sul quale sta indagando la polizia locale chiamata dai familiari della vittima che hanno deciso di rendere noto l’accaduto per permettere ai vicini e ai saronnesi di essere pronti a far fronte ad eventuali nuovi tentativi di raggiro.

Il sedicente tecnico comunale ha suonato alla porta dell’anziana e parlando di un problema sulla rete idrica è riuscito a farsi aprire. Ha spiegato i problemi con precisione e puntando a scatenere preoccupazione della donna e quindi le ha chiesto soldi e gioielli da mettere al sicuro. Quando malgrado le due insistenze la saronnese ha detto di non avere niente si è allontanato rapidamente.

