SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei capigruppo di [email protected], Saronno Civica Lista Airoldi, Pd e Con Saronno ossia Francesca Rufini, Mattia Cattaneo, Francesco Licata e Pierluigi Gilli in merito ai fondi ottenuti per la nuova Rodari.

Il Comune di Saronno si è aggiudicato un finanziamento di Regione Lombardia pari a oltre 7 milioni di euro per la realizzazione della nuova scuola Rodari, una scuola nuova che i bambini e le loro famiglie aspettano ormai da decenni.



Il bando è stato vinto con un progetto all’avanguardia, che prevede non solo la realizzazione del nuovo edificio scolastico, ma anche di una nuova palestra e di un giardino inclusivo; un progetto che finalmente consegnerà alla nostra città una scuola completa, moderna e innovativa.

Per questo grande successo, desideriamo esprimere i nostri complimenti all’Amministrazione, con particolare riguardo all’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli, che in questi mesi ha lavorato con impegno e passione per ottenere questo ambizioso risultato, e all’Ufficio Tecnico, che con le proprie risorse ha predisposto un progetto di qualità, risultato tra i migliori nella graduatoria regionale (quarto su 118 progetti presentati): un elaborato nato da un’approfondita analisi degli aspetti tecnici e dal confronto con le esigenze espresse dalla comunità scolastica, dai bambini alle loro famiglie, dagli insegnanti alla dirigenza.

