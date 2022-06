x x

SARONNO – Sono comparsi questi mattina per le strade saronnesi i volantini che annunciano un’iniziativa “in piazza contro la guerra”.

L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo 23 giugno alle 17,30 nella piazza della stazione ferroviaria. Si annuncia un’assemblea contro la guerra. Chiari anche i temi di cui si parlerà: “Contro la guerra, contro la finta pace che arma le future guerre, contro la politica e l’economia che goverano il mondo che sccheggiano e devastano, che uccidono, che mandano sul lastrico miliari di esseri umani nel nome del profiutto, nel nome della difesa del privilegio di pochi”.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn