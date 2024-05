Groane

SOLARO – La scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello di Solaro ha dedicato la mattinata di sabato 18 maggio allo svolgimento dei Giochi Sportivi e alla Corsa contro la fame 2024.

Il progetto contro la malnutrizione, al quale ha aderito tutto l’istituto comprensivo Regina Elena, ha coinvolto tutte le classi (prime, seconde e terze) della scuola media Pirandello. I ragazzi, muniti di magliette bianche, si sono ritrovati alle 8.30 direttamente al centro sportivo G. Scirea (corso L. Berlinguer 2/B), dove fino alle 13.30 si sono cimentati in svariate attività sportive, tra cui proprio la corsa. In occasione della giornata sportiva, a tutti i ragazzi (compresi i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria) è stato consegnato un cappellino identificativo con il logo dell’istituto comprensivo.

La Corsa contro la fame è il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, completamente gratuito e promosso da “Azione contro la Fame“, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione. Il progetto, giunto in Italia alla nona edizione e patrocinato dal Coni, coinvolge gli studenti rendendoli parte attiva del processo di apprendimento. Ogni anno viene trattato il tema della fame legato ad una diversa nazione e quest’anno scolastico è stato dedicato al Bangladesh.

In contemporanea allo svolgimento del progetto, alle famiglie dei ragazzi è stata offerta la possibilità di seguire webinar formativi per approfondire le corrette pratiche per una alimentazione sana e sostenibile.

Sabato 25 maggio vedrà invece impegnati i più piccoli nella Corsa contro la fame , in particolare gli alunni della scuola primaria Don Lorenzo Milani, Maria Mascherpa e Regina.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

