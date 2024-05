Cronaca

SARONNO / ORIGGIO / LIMBIATE – Oggi alle 18.45 a Origgio lungo la statale 233 si è verificato lo scontro fra una automobile ed una motocicletta; un uomo ha avuto bisogno di cure mediche e sul posto per prestargli soccorso è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo; il paziente non è apparso in pericolo di vita. E’ accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro.

A Limbiate oggi alle 15.50 in corso Milano si sono scontrate due automobili: è stata soccorsa una donna di 34 anni, che ha riportato lievi contusioni. Sul posto una ambulanza della Croce rossa oltre alle forze dell’ordine.

Oggi alle 11.40 in via San Francesco a Saronno tamponanento fra due automobili: è stata medicata una donna di 32 anni, rimasta contusa.

