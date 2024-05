Groane

SiAmoCeriano è una lista civica che ha messo al primo posto l’ascolto dei cittadini e proprio grazie a questo, siamo pronti con diversi progetti immediatamente realizzabili utili alla comunità.

Promuoveremo iniziative di partecipazione dei cittadini nelle decisioni dell’amministrazione mediante consultazioni pubbliche ed incontri aperti con lo scopo di avere un coinvolgimento diretto, quindi più trasparenza.

Vogliamo sfruttare a pieno, mediante l’immediata presentazione di progetti concreti ,i fondi messi a disposizione da Europa, Stato e Regione per uno sviluppo che sia sostenibile e che metta il paese in condizione di garantire servi equi per tutti i cittadini.

Abbiamo intenzione di favorire lo sviluppo economico e commerciale mediante il recupero di aree dismesse e la rigenerazione urbana creando nuovi posti di lavoro ed opportunità per i giovani.

Svilupperemo protocolli di collaborazione tra forze dell’ordine intercomunali per la sicurezza dei residenti con l’obbiettivo di potenziare la il servizio offerto dalla Polizia locale. ASCOLTO e UMANITA’ , il nostro motto.

