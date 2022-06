x x

SARONNO – Tre multe e sequestro del motorino per la 52enne di Rovello che venerdì pomeriggio si è concessa un giro in motorino a Saronno senza però avere nessuno dei requisiti minimi per circolare. Erano da poco passate le 16 quando gli agenti hanno chiesto alla donna di esibire i documenti del ciclomotore e si sono ritrovati con una revisione scaduta nel 2014 e con una assicurazione che era stata pagata l’ultima volta addirittura l’anno prima. Ma non solo. L’anziana non poteva esibire nemmeno la patente perchè non l’aveva mai conseguita. Per lei una serie di problemi burocratici a partire dal sequestro del ciclomotore e a 3 salate sanzioni.

