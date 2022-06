x x

LIMBIATE / VARESE – Dopo il furto ai danni di una anziana a Brugherio in Brianza, l’ulteriore brutta sorpresa per la pensionata. In borsa aveva il bancomat (con relativo codice segreto) e con la tesserina i malviventi sono immediatamente andati al bancomat più vicino ed hanno prelevato del denaro, sottraendole ulteriori 1000 euro. La vicenda è accaduta in questo fine settimana ma non è mancato il lieto fine: proprio quando stavano ritirando i soldi al bancomat i ladri, un ragazzo di Limbiate ed una ragazza di Varese, sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i tutori dell’ordine a compiere un controllo e rapidamente è stato ricostruito tutto, il furto della borsetta e poi che stavano usando il bancomat per prelevare dal conto della malcapitata.

Al bancomat era andata solo la donna, l’amico era rimasto un po’ distante ma i carabinieri hanno fermato tutti e due, arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. I soldi sono stati recuperati e sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

19062022