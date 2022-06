x x

CARONNO PERTUSELLA – Quattro interventi delle ambulanze nelle ultime ore a Caronno Pertusella. Alle 9 di oggi in viale 5 giornate è stata investita una ciclista: ad avere bisogno di cure mediche una donna di 38 anni portata dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale saronnese per essere medicata di comunque non gravi contusioni. Il sinistro si è verificato proprio alla grande rotonda al confine con Garbagnate Milanese ma in territorio caronnese.

Ieri alle 16.30 una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo è accorsa in piazza Vittorio Veneto in centro a Caronno Pertusella per soccorrere una diciassettenne caduta dalla bici, e che comunque ha riportato solo lievo contusioni, ed è stata medicata sul posto. Alle 5 di notte in viale 5 giornate intervento dell’ambulanza della Croce azzurra per un caso di intossicazione etilica, è stato soccorso un 25enne che ha concluso la nottata in osservazione all’ospedale di Saronno.

Oggi pomeriggio intervento dell’ambulanza anche in centro per soccorrere due bimbe piccole cadute della bici.

(foto archivio)

