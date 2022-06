x x

SARONNO – “La situazione è ormai insostenibile abbiamo fatto decine di segnalazioni alla polizia locale e ai carabinieri perchè davvero il livello raggiunto è tale da non permetterci di vivere con serenità a casa nostra. I problemi di registrano quasi tutti i giorni ma è soprattutto nel weekend che i problemi degenerano rendendo difficile per tutti, famiglie, anziani e più in generare residenti, stare a casa propria”.

E’ lo sfogo di una residente dopo un altro weekend decisamente difficile sul fronte del rumore: “Il tema è quello dei raduni davanti ad un locale. Si parte alle 18 con la musica a palla che continua fino alle 3 di notte senza sosta. Anche quando il locale chiude gli avventori restano all’esterno e continuano la festa, le liti, gli schiamazzi fino alle ore piccole”.

Una situazione che ovviamente genera forti reazioni da parte dei residenti che non esitano, per avere un po’ di quiete, a urlare chiedendo silenzio ma anche a sollecitare più volte con più chiamate l’intervento delle forze dell’ordine. “Quando arrivano le pattuglie – continua la residente – si allontano rapidamente ma il giorno dopo tutto torna come prima”.

Non sono mancati anche attimi di tensione con liti e risse che si sono concluse con l’intervento del 118 per medicare i feriti: “E’ una situazione insostenibile dal punto di vista della sicurezza, del decoro (visto quello che resta la mattina dopo questi lunghi festeggiamenti sui marciapiedi e sulle piante) ma anche della qualità della vita dei residenti. Chiediamo anche all’Amministrazione di fare la propria parte. Ci sono norme e regolamenti che chiariscono orari e livelli di rumore accettabili. Sono stati applicati in passato nelle zone centrali e dovrebbero essere fatti valere, a maggior ragione in una zona residenziale. Controlli e interventi sarebbero opportuni anche a fronte delle ripetute e numerose segnalazioni arrivate dai residenti alle forze dell’ordine che raccontano quanto il problema sia urgente e insostenibile”.

