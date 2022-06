x x

SARONNO – E’ stato il Running day, dai risultati alla cronaca della gara, il protagonista della domenica Saronnese.

Giro in motorino, fuori legge: tre multe e tanti problemi per una 52enne.

Trent’anni della cooperativa Ozanam a Saronno

Notte bianca: a Cislago è partito il countdown.

Parking day: parcheggi in piazza De Gasperi diventeranno aree di sosta e gioco.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn