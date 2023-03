x x

ROVELLO PORRO – Si conclude con un meritato secondo posto la European Winner’s Cup degli Sgavisc di Rovello Porro che, nello scorso fine settimana, hanno dominato il proprio girone battendo gli svizzeri di Val de Ruz in semifinale, cedendo per soli 3 punti in finale con i padroni di casa di Ferrara.

Dopo la vittoria dello scorso anno gli Sgavisc si confermano dunque al vertice del tchoukball europeo, “e ora testa al campionato!” rimarcano i dirigenti rovellesi. La formazione rovellese è pronta a proseguire la rincorsa verso il traguardo più ambito, quello dello scudetto.

(foto di gruppo per gli Sgavisc di Rovello Porro al palazzetto dello sport di Ferrara in Emilia Romagna)

