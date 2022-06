x x

CESATE – Grande mobilitazione dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio domenicale per un incendio sviluppatosi nel sottotetto di una palazzina plurifamigliare a Cesate, in via Carpini; si è alzata un’alta colonna di fumo visibile anche dai dintorni e le fiamme ad un certo punto sono state ben evidenti: sul posto sono accorse le squadre dei pompieri di Garbagnate Milanese, Rho e Milano; sono accorsi anche carabinieri, ambulanza ed automedica (delle quali per fortuna non c’è stato bisogno). I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed avviato accertamenti al fine di chiarire le cause dell’accaduto.

Al riguardo, hanno avviato accertamenti anche i militari dell’Arma

(foto archivio)

